ترامب: مئة مليون جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية العام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 6 دقائق

زف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خبراً سعيداً بشأن اللقاح المنتظر للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

ووعد ترامب بأن 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 ستكون قد صنّعت قبل نهاية العام، مشيراً إلى أنّ عدداً يكفي منها لـ330 مليون أميركي سيكون متوفراً بحلول نيسان.

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وقال في البيت الأبيض: “سيكون لدينا 100 مليون جرعة قبل نهاية العام، ثم أكثر بكثير على الأرجح، مئات ملايين الجرعات ستكون متوفرة كل شهر، وسيكون لدينا ما يكفي من الجرعات لكل الأميركيين بحلول نيسان”.

وكان ترامب تعهد سابقا ببدء طرح وتوزيع اللقاح في موعد مبكر، قبل نهاية العام الحالي.

وفي آب الماضي نشرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن إدارة ترامب تبحث تسريع وتيرة عملية إقرار لقاح تجريبي تطوره شركة أسترازينيكا، وجامعة أوكسفورد، للوقاية من كورونا، لاستخدامه في الولايات المتحدة، قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثالث من نوفمبر.