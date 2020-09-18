إصابة وزير المال الفرنسي بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 6 دقائق

قال وزير المال الفرنسي برونو لومير اليوم الجمعة إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، لكن دون أن تظهر عليه أعراض وإنه سيواصل أداء مهامه.

وذكر لومير في بيان على تويتر أنه سيعزل نفسه في المنزل.

وأضاف “سأبقى في العزل لمدة سبعة أيام”.