التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2760 بكورونا في المغرب.. 79% في خمس جهات- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2760 الجديدة، حيث سجلت 79 بالمائة منها في 5 جهات.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1101 حالة، من بينها 793 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 401 حالة جديدة، منها 161 حالة بسلا.

وبجهة مراكش آسفي، تم تسجيل 295 حالة جديدة، من بينها 184 حالة بمراكش.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 169 حالة، من بينها 70 حالة بأكادير.

وبجهة درعة تافلات سجلت 162 حالة جديدة، منها 69 بالراشيدية.

وبجهة بني ملال خنيفرة سجلت 151 حالة جديدة، منها 64 بخريبكة.

وبجهة الشمال سجلت 116 حالة، منها 45 بتطوان.

Advertisements

وبجهة الشرق سجلت 115 حالة، وبجهة فاس مكناس، سجلت 109 حالة، ثم 62 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و70 حالة جديدة بجهة العيون الساقية الحمراء، وأخيرا 9 حالة بجهة كلميم واد نون.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2760 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1760 حالة شفاء، و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 97246 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 267.8 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 7,6 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 76690 حالة، بمعدل تعاف يناهز 78,8 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1755 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.