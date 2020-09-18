المفوضية الأوروبية ترغب في استثمار 8 مليارات يورو في أجهزة كمبيوتر عملاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة أن مجال الحوسبة العملاقة قد يحصل قريبا على 8 مليارات يورو (47ر9 مليار دولار) منها.

واقترحت المفوضية لائحة جديدة "للحفاظ على دور أوروبا الريادي وتعزيزه في مجال الحوسبة العملاقة والحوسبة الكمية".

والحوسبة العملاقة هي أجهزة كمبيوتر تجرى مستوى أعلى بكثير من العمليات التي تقوم بها أجهزة الكمبيوتر العادية.

وقالت مارجريت فيستاجر نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية ، إن "حوسبة عالية الأداء هي قدرة رقمية ضرورية بالنسبة لأوروبا".

وقالت إنه يمكن استخدام التكنولوجيا في محاربة جائحة فيروس كورونا، ويمكن لأجهزة الكمبيوتر العملاقة على سبيل المثال أن تساعد في البحث عن علاج وتجري تحليلا لانتشار العدوى.

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