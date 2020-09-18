عاجل.. الحكومة تمدد فترة “إغلاق” الدار البيضاء لـ14 يوما للحد من انتشار كورونا

قالت الحكومة عصر اليوم الجمعة، في بلاغ لها، إنه”بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء، قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها يوم 7 شتنبر الجاري، لمدة 14 يوما إضافية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل”.

وأوضح البلاغ، أن “قرار التمديد جاء تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا”.

وأهابت الحكومة، بالمواطنات والمواطنين التقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية والالتزام بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.