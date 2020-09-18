شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تعترض طائرات صينية اخترقت الأجواء أثناء زيارة مسؤول أمريكي والان نبدء بالتفاصيل

دفعت تايوان بطائرات مقاتلة اليوم الجمعة لدى انطلاق 18 طائرة صينية في الجزيرة خلال عبورها خط وسط مضيق تايوان الحساس ردا على قيام مسؤول أمريكي كبير بعقد محادثات في تايبه.

وفي وقت سابق أعلنت الصين عن تدريبات قتالية كما استنكرت ما وصفته بالتواطؤ بين الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها والولايات المتحدة.

ووصل كيث كراش وكيل وزارة الخارجية الأمريكية إلى تايبه أمس الخميس في زيارة تستمر ثلاثة أيام وهو أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يزور تايوان منذ أربعة عقود. ووعدت الصين "برد الفعل الضروري" على الزيارة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن كراش الذي وصل إلى تايبه عصر أمس يزور تايوان لحضور حفل تأبين يقام غدا السبت للرئيس السابق لي تينغ هوي.

لكن بكين تتابع بقلق متزايد العلاقة الوثيقة بين تايبه وواشنطن، وكثفت التدريبات العسكرية بالقرب من الجزيرة، ومنها مناورات جوية وبحرية أجرتها على مدى يومين الأسبوع الماضي.

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ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يقود الهجوم الإعلامي لإدارة ترامب على الصين بكين بالتبجح لدى سؤاله عن النشاط الصيني.

وقال في مؤتمر صحفي "بعثنا بوفد إلى جنازة ويبدو أن الصينيين ردوا بتبجح عسكري".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية رن قوه تشيانغ إن التدريبات، التي لم يذكر تفاصيل عنها، تجري قرب مضيق تايوان وتشارك فيها القيادة الشرقية للجيش الصيني.

وأضاف رن "إنها إجراء منطقي وضروري يستهدف الوضع الحالي في مضيق تايوان وحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي".