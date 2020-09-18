بالفقيه بن صالح.. فريق طبي ينجح في إجراء عملية جراحية معقدة لمريض في الستينات من عمره

تمكن فريق طبي، وتمريضي في مصلحة جراحة العظام والمفاصل في المركز الاستشفائي الإقليمي الفقيه بن صالح، الأسبوع الجاري، من إجراء عملية جراحية معقدة، استفاد منها رجل في الستينات من عمره.

وقالت مندوبية وزارة الصحة في إقليم الفقيه بن صالح، اليوم الجمعة، إن العملية الجراحية “المعقدة” على الكتف، قد مكنت من استبدال هذه الأخيرة بمفصل اصطناعي، وتعد هذه العملية الأولى من نوعها على مستوى جهة بني ملال – خنيفرة، وتمت تحت إشراف الطبيبين أسامة أصيل، وعبد الرحمان السروالي، الاختصاصيين في جراحة العظام والمفاصل، وعبد الغفور اليحياوي أخصائي الانعاش والتخدير.

وأضافت المندوبية نفسها أن العملية استفاد منها مريض في عقده السادس، الذي كان يعاني كسورا معقدة على مستوى مفصل الكتف اليمنى، حيث أوضحت الأشعة السينية والسكانير وجود عدة كسور على مستوى رأس عظم الساعد، تستدعي استبدال الكتف بمفصل اصطناعي.

وبحسب المندوبية ذاتها، فإن نوع العملية المذكورة يجرى عادة على مستوى المستشفيات الجامعية، و”بفضل خبرة، وكفاءة الفريق الطبي والتمريضي، المشرف على العملية وكذا التجهيزات البيوطبية، التي يتوفر عليها المركب الجراحي، التابع للمركز الاستشفائي الإقليمي الفقيه بن صالح، تكللت العملية بنجاح باهر، إذ يوجد المريض، حاليا، في فترة نقاهة، وهو في صحة جيدة”.