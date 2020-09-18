فرنسا تشدد قيود كورونا وبريطانيا تؤكد ارتفاع الأعداد

قالت السلطات المحلية في مدينة نيس الفرنسية اليوم الجمعة إنها بصدد منع التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص في الأماكن العامة في إطار محاولات للحد من انتشار كوفيد-19 الذي شهدت حالات الإصابة به زيادة حادة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية يوم الخميس أن فرنسا سجلت عدداً قياسياً من المصابين بفيروس كورونا بلغ 10593 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، وهو أعلى إحصاء في يوم واحد منذ ظهور الجائحة في البلاد.

جاءت هذه الزيادة بعد أن قررت الحكومة إتاحة فحوص كوفيد-19 بالمجان مما أحدث قفزة في حالات الفحص ومن ثم زيادة في معدلات الإصابة.



لندن تؤكد ارتفاع الأعداد:

وذكر تقرير إخباري أنه سيتم اليوم الجمعة تأكيد الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لندن عبر بيانات رسمية. ولم يفصح التقرير عن مصدر المعلومة.

وقالت صحيفة "إيفينينج ستاندرد" إن الزيادة قد تضع العاصمة البريطانية على مسار تقييد التجمعات وقضاء الأمسيات في الخارج، لمدة نحو أسبوعين.

وأضافت الصحيفة أن عدد الإصابات لكل مئة ألف شخص ارتفع على مدار الأيام السبع الماضية إلى نحو 25، مقابل 8.18 في وقت سابق، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

