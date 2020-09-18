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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العربية: تركيا طلبت عقد لقاء مع مسؤولين أمنيين مصريين.. والقاهرة لم ترد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 سبتمبر 2020
الخليج 365 - متابعات
قالت مصادر مطلعة، إن تركيا تحاول التفاوض مع مصر بشأن عدد من الملفات وطلبت عقد لقاءات مع مسؤولين أمنيين مصريين، إلا أن القاهرة لم ترد على طلب أنقرة.
وأضافت المصادر في تصريحات لموقع العربية ، إن تركيا طلبت عقد لقاء مع مسؤولين أمنيين مصريين، والقاهرة لم ترد على طلبات أنقرة بسبب التحفظ على سياسات تركيا الإقليمية.
وأشارت إلى أن الاستخبارات التركية طلبت التنسيق مع مصر في ملف شرق المتوسط فقط، وتحاولتحاول عقد مفاوضات مباشرة مع مصر عبر مسؤولين أمنيين.
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