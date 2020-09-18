كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن وفاة 144 شخصا وإصابة 3049 آخرين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر أرقام وبيانات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 23952 حالة، فيما بلغ إجمالي المصابين 416198 حتى الآن.

وقالت الوزارة، إن 3869 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة.

Advertisements

وأعلنت في بيان أمس الخميس، أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 13 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4،946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1،936 مليون حالة شفاء.

