المكتب الوطني للسياحة يغلق مكاتبه في الرباط بسبب حالات كورونا

أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة، اليوم الجمعة، أنه قرر إغلاق مكاتب مقره في الرباط، مؤقتا، بعد تسجيل 8 حالات إيجابية، لا تظهر عليها أعراض.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن آخر اختبار أجري، في 16 شتنبر الجاري، كشف عن وجود 8 حالات إيجابية، لا تظهر عليها أعراض، مشيرا إلى أنه قرر إغلاق مكاتب مقره في الرباط، مؤقتا، إلى أن يعود الوضع إلى حالته الطبيعية تماما، ويتم إنجاز عملية تعقيم لجميع المباني، بمساعدة السلطات المختصة.

وأبرز المصدر نفسه أنه في الظرفية الحالية، التي يسود فيها الوباء، ووفقا للقواعد الصحية، التي أقرتها وزارة الصحة، يجعل المكتب من سلامة فرقه أولوية، ويتم إجراء اختبارات منتظمة، يخضع لها جميع موظفيه.

وطمأن المكتب شركاءه بأن جميع أنشطة المكتب ستستمر بشكل طبيعي، وأن عملية الرقمنة، التي انخرط فيها تتيح إمكانية إنجاز جميع مهامه عن بعد بنجاعة.