امرأة حامل تختفي في “الريش”…ذهبت رفقة زوجها إلى العيادة ولم يرها بعد ذلك – التفاصيل

اختفت عن الأنظار امرأة حامل، تدعى كريمة، وتبلغ من العمر 22 سنة، منذ أسبوع كامل، في مدينة الريش، إقليم الرشيدية.

وكشف أحد أقرباء المختفية لـ”اليوم24″ أن “كريمة توجهت، يوم السبت 12 شتنبر الجاري، في الساعة التاسعة صباحا، إذ رافقها زوجها إلى عيادة الطبيبة، في زنقة الحاجب في مدينة الريش (إقليم الرشيدية)، ثم التحق بمحله لبيع الإلكترونيات”.

وأضاف المتحدث نفسه أنه “بعد خروجها من العيادة تلقى زوجها رسالة من هاتفها “Appel moi stp”، لكن بعد الاتصال وجد أن الهاتف غير مشغل، فذهب للبحث عنها، فأخبرته الطبيبة أنها غادرت”.

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وحسب ما يروي زوج كريمة، فإن بعض المارة أخبروه أنهم شاهدوا شخصين يتبعانها بشكل لصيق، ما عزز لدى أسرتها فرضية الاختطاف”، يقول المصدر ذاته.

وشدد قريب كريمة الإدريسي على أنه “مرّ الآن أسبوع كامل على اختفاء قريبته، أو اختطافها، ولا خبر عنها إلى حدود الآن”، مبرزا أن “السلطات الأمنية لم تتمكن بعد من إيجادها”.

وتناشد أسرة كريمة المغاربة، بحسب المصدر نفسه، المساعدة من أجل العثور عليها.