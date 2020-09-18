في أفق تعميمها.. مجلس المستشارين يحدث مجموعة موضوعاتية لإصلاح التغطية الاجتماعية

أعلن مجلس المستشارين عن إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة، لإعداد تقرير حول إصلاح التغطية الاجتماعية بالمغرب.

وقال مكتب المجلس، في بلاغ، أصدره عقب اجتماع عقده المكتب، أمس الخميس، برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية، عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، أن المبادرة، التي اتخذها مكتب المجلس تفاعلا مع التوجيهات الملكية، تندرج في إطار المسؤولية المؤسساتية، التي يتحملها المجلس، من منطلق تركيبته الغنية بالكفاءات المهنية، والنقابية، وممثلي المجالات الترابية، وكذا الأسبقية المخولة إليه دستوريا في مناقشة القضايا الاجتماعية طبقا لروح وفلسفة الفصل 78 من الدستور.

وأضاف البلاغ نفسه أن مكتب المجلس اتخذ قرارا بإحالة مشاريع القوانين الواردة عليه، على اللجان الدائمة المختصة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 08.19 يقضي بتغيير، وتتميم القانون رقم 38.12، المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، ومشروع قانون رقم93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين، والأعوان العاملين في القطاع الوزاري، المكلف بالصيد البحري.

كما اتخذ المكتب قرارا بإحالة مقترحات القوانين، الواردة عليه من قبل أعضاء المجلس، على الحكومة والفرق والمجموعة البرلمانية وعلى اللجان الدائمة المختصة، وفقا لمقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة.

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وعلى صعيد العلاقات مع المؤسسات الدستورية، قرر مكتب المجلس، حسب المصدر ذاته، إحالة التقارير، والآراء الواردة عليه من لدن هذه الأخيرة على الفرق، والمجموعة البرلمانية، فيما اتخذ المكتب قرارا بعرض قرار المحكمة الدستورية رقم 107/20 بشأن المقترح، القاضي بتغيير، وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين، على أنظار لجنة النظام الداخلي بعد التداول في مضامينه خلال الاجتماع المقبل للمكتب.