كلمة حفتر المُتلفزة تخفض أسعار النفط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تهاوت أسعار النفط بحدة عقب إعلان المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، فك حصار تفرضه مليشياته على حقول ومنشآت نفطية ليبية منذ نحو تسعة أشهر.

وبعد دقائق من الإعلان في كلمة متلفزة لحفتر، عكست أسعار الخام اتجاهها نحو الهبوط لتخسر نحو 1.5 بالمئة، بعدما كانت حققت مكاسب تراوحت بين 0.5 وواحد بالمئة منذ بدء تعاملات اليوم.

وبحلول الساعة الثالثة عصرًا، هوت عقود خام برنت القياسي لبحر الشمال، تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بمقدار 75 سنتا أو بنسبة 1.73 بالمئة. ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم تشرين الأول/ أكتوبر بمقدار 61 سنتا أو بنسبة 1.5 بالمئة.

كان الخامان القياسيان ارتفعا في وقت سابق من الجلسة بأكثر من واحد بالمئة مستفيدين من تزايد مخاوف نقص المعروض في الأسواق العالمية، وتعطل نحو ربع انتاج الخام في خليج المكسيك بسبب العاصفة "سالي" التي تقترب من السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقية للولايات المتحدة.

ومنذ إغلاق حقول ومنشآت نفطية في شرق ليبيا على أيدي مليشيات وعشائر موالية للإنقلابي حفتر المدعوم من روسيا والإمارات، في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، تراجع إنتاج البلاد من الخام إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا، من نحو 1.2 مليون برميل يوميا قبل الإغلاق.