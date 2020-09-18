أمن طنجة يعتقل مغنيا شهيرا و3 نساء في حمامه

اعتقل أمن طنجة، ليلة أمس الخميس، المغني الشهير فيصل، إلى جانب 3 نساء ضبطن في حمامه العمومي، ووضعوا جميهم تحت تدابير الحراسة النظرية، بسبب مخالفة حالة الطوارئ الصحية.

وأفادت مصادر “اليوم 24” أن عناصر الدائرة الأمنية السادسة، التابعة لمنطقة أمن بني مكادة، والسلطات المحلية، داهمت في حدود الساعة الثامنة مساء حماما عموميا، تعود ملكية لفنان الغناء الشعبي الشهير فيصل.

واعتقل الأمن 3 نساء، كن داخل الحمام، في حين التحق المغني فيصل بمقر الشرطة للاستفسار، قبل أن يتقرر وضعه بدوره رهن تدبير الحراسة النظرية.

وغاب الفنان فيصل منذ مدة عن الساحة الفن، حيث كان آخر ظهور له في برنامج “كوك استوديو” الذي بث على القناة الثانية.