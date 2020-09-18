شكرا لقرائتكم خبر عن 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وثلاث حالات وفاة جديدة. وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 77957 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1491 حالة وفاة.

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