شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يؤكد فشل دعوات تحريض المقاول الهارب محمد على: مكانك مزبلة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد هلالي، إن المقاول الهارب محمد على، ذك المقاول الفاشل "الحرامى"، الذى يواصل الترويج للأكاذيب عبر قنوات جماعة الإخوان الإرهابية طوال الوقت، على الرغم من فشل الدعوات التحريضية التي يطلقها، والتي تؤكد دعم الإرهابيين له، وذلك من خلال توفير منصاتها الإعلامية الإرهابية ليظهر عليها، ويبث سمومه من أجل تنفيذ ما يقال له من تلك الجماعة الإرهابية، والدول التى تسعى لإحداث فتنة وغضب فى الدولة المصرية، ونشر العنف مجددا، وهدم الإنجازات التى تمت وتتم خلال الأيام الحالية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المقاول الهارب فشل فشلاً ذريعا في كل الدعوات التحريضية التي يدعو لها، حيث اكتشف الجميع نواياه ومحاولاته المدعومة من جماعات الإرهاب والتطرف والدول الداعمة لهم، من أجل ترويج أكاذيب ضد مؤسسات الدولة، وذلك بعد فشل دعواته السابقة فى التحريض، فيسعى للعودة مرة أخرى بأكاذيب جديدة من أجل إثارة الفوضى فى البلاد.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن وعى المصريين كان لمثل هذه الدعوات بالمرصاد، وخير دليل على ذلك أن هذا المقاول الهارب لا يسمع أحد عنه ولا عن الدعوات التي يطلقها ليل نهار، حيث أيقن الجميع حقيقة هذا الشخص الفاشل والمدعوم من قبل الجماعة الإرهابية، وأنه يريد نشر الفتنة في المجتمع، من خلال الدعوات الفاشلة للتحريض في موضوعات بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، فهو صاحب حديث مرسل، متابعا:" مصيره مزبلة التاريخ مثل سائر الجماعة الإرهابية".