الفيفا يعتمد مواعيد جديدة للمباريات الدولية في تصفيات كأس العالم قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس، إقامة مباريات دولية في جانفي 2022، حيث تستمر مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في التكدس بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال الفيفا في بيان: إن الموعد الجديد للمباريات صادق عليه مجلس الفيفا، اليوم.

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وينطبق ذلك على كافة القارات باستثناء أوروبا، وستقام من 24 يناير وحتى الأول من فيفري 2022، وهذا يعني أن الأندية الأوروبية ستكون ملزمة بالسماح للاعبيها بالمشاركة في هذه المباريات.

ووافق الفيفا أيضا على إقامة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) بين العاشر من جويلية وحتى الأول من أوت من العام المقبل، وإقامة كأس الأمم الإفريقية المؤجلة من عام 2021 في جانفي 2022.