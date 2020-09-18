ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 5.2 مليون حالة بالهند

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 96424 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك مجمل الإصابات في البلاد إلى 5.2 مليون.
وتسجل الهند أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ مطلع أغسطس، وهي على ما يبدو في طريقها لتجاوز الولايات المتحدة، كأكثر دول العالم إصابة بالفيروس.
وأضافت الوزارة، أن 1174 شخصا لقوا حتفهم بسبب مرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات في الهند إلى 84372
والوفيات في الهند جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن كورونا منخفضة نسبيا، إذ يبلغ معدلها 1.62% من مجموع الإصابات.
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