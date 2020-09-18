بسس مخالفة الشروط الصحية.. غلق محال واتلاف مواد صلبة وسائلة في كربلاء

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة كرار جواد العباسي ، في حديث لـ الخليج 365، "قمنا في الأيام الماضية بحملات تفتيشية في إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والزائرين ، وبمشاركة ( 22 ) فرقة صحية للشعبة ونظيراتها في قطاع المركز وبمساندة مفارز الأمن الوطني ودائرة البلدية ، شملت عدداً من المحال التجارية والمطاعم والباعة المتجولين"، مُبيناً إنها "أسفرت عن غلق ( 5 ) محالٍ تجارية لمخالفتها الشروط الصحية ، وإتلاف أكثر من ( 7 ) أطنان ونصف من المواد الغذائية الصلبة و (670) لتر من المواد السائلة".وعزا سبب إتلافها إلى "إفتقارها الشروط الصحية في عملية خزنها"، لافتاً الى ان "الفرق الصحية والجهات الساندة لها ضبطت مخزن لتعبئة وتغليف موادِ غذائية مُنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك البشري ، ووضع علامات تجارية وتأريخ إنتاج جديد عليها وإعادة بيعها في الأسواق المحلية".

وأشار العباسي إلى إن "عملية الإتلاف تمت في آليات ( كابسات ) البلدية تمهيداً لنقلها لمواقع الطمر الصحي بالمحافظة ، وفق محاضر رسمية وبحضور أصحاب المحال التجارية".