توضيح رسمي بشأن طبيعة انفجار قاعدة سبايكر

كشفت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن طبيعة الانفجار الذي وقع صباح اليوم، داخل قاعدة سبايكر في المحافظة. وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نسخة منه، "انفجار كدس للعتاد يحتوي على عبوات ناسفة مختلفة الأنواع في قاعدة الشهيد ماجد التميمي سبايكر". وأضافت الخلية: "وقد تبين بحسب قيادة عمليات صلاح الدين أن سبب الانفجار كان سوء التخزين".



وكان مصدر أمني قال لـ الخليج 365، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن انفجاراً لم تعرف طبيعته وقع داخل بناية متروكة تحتوي على مخلفات حربية في قاعدة سبايكر. وكان مصدر أمني قال لـ الخليج 365، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن انفجاراً لم تعرف طبيعته وقع داخل بناية متروكة تحتوي على مخلفات حربية في قاعدة سبايكر.

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