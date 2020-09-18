ترامب: المنصب أفقدني جميع أصدقائي

اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه فقد جميع أصدقائه بسبب انتخابه لأعلى منصب في البلاد، وحل مكانهم أعضاء الكونغرس وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال ترامب في اجتماع مع الناخبين في ولاية ويسكونسن: "لقد فقدت كل أصدقائي بسبب هذا المنصب. كان لدي أصدقاء (يقولون) مرحبا دون، هيا نمضي لتناول العشاء، (فأرد) حسنا، نعم،
ومضى الرئيس الأمريكي كاشفا عما يعانيه:"فجأة أصبحترئيسا للولايات المتحدة ... والآن يتصلون بي قائلين: سيدي الرئيس، سيدي، هل تودون أن نتقابل يوما؟ وأنا أقول:" استرح. نادني باسم دونالد، أنت تعرفني منذ 30 عاما. (فيرد): شكرا جزيلا لك سيدي الرئيس!".
واشتكى ترامب أيضا من أنه لم يعد بإمكانه الجلوس وتناول الشراب مع أصدقائه، على الرغم من تحفظه بأنه لا يتعاطي الكحول.
الرئيس الأمريكي، قال إنه يجد نفسه الآن يعتمد على أعضاء الكونغرس الذين حلوا مكان أصدقائه.
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