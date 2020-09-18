شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 1916 إصابة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 1916 حالة ليصل الإجمالي إلى 267773.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9378 بعد تسجيل سبع وفيات جديدة.
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