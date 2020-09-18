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رئيسة بوليفيا المؤقتة تنسحب من الانتخابات المقبلة

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قالت رئيسة بوليفيا المؤقتة جانين أنيز أمس الخميس إنها لن تخوض الانتخابات العامة المقررة في 18 أكتوبر المقبل.

وقالت أنيز في رسالة مسجلة "اليوم تخليت عن ترشحي لرئاسة بوليفيا من أجل الاهتمام بالديمقراطية، فهذا ليس تضحية، إنه شرف، لأن [الترشح] سيهدد بتقسيم التصويت الديمقراطي".

ومن المقرر أن تكون الانتخابات هي إعادة إجراء للانتخابات التي أجريت العام الماضي، والتي زعم فيها إيفو موراليس، الرئيس اليساري لبوليفيا منذ 13 عامًا، فوزه مرة أخرى .

وتسببت مزاعم بالتزوير على نطاق واسع في أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي أجبرت أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين على الذهاب إلى المنفى. وتولت إنيز ، من التيار المحافظ، السلطة كرئيسة مؤقتة.

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