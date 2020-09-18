حدث ليلاً| الرئيس يصدر قرار بتعديل التعريفة الجمركية وانخفاض إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض الإصابات وزيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 609 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 87158 حالة.

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الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل التعريفة الجمركية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة المنسقة.

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السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس المجلس الأوروبي تطورات الأوضاع بشرق المتوسط وليبيا

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

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أول تعليق لـ"لميس الحديدي" بعد التعاقد لتقديم برنامج على شاشة "أون"

أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن أمنيتها بأن تكون على قدر المسئولية، بعد تعاقدها مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم برنامج على شاشة قناة "أون".

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عضو شركات السياحة يكشف عوامل ارتفاع وانخفاض أسعار العمرة حال فتح الموسم

أكد علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة السابق، أن قرار إنشاء بوابة العمرة المصرية، يصب في مصلحة الشركات والمواطن، ويحد من العمل الملتوي للسماسرة والوسطاء، بالإضافة إلى إيضاح رؤية العمل الجديدة للشركات.

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الصحة العالمية: ارتفاع مقلق في إصابات كورونا بأوروبا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها لمعدلات انتقال عدوى فيروس كورونا في أوروبا. وتمسكت من جهة أخرى بفترة الحجر الصحي الموصى بها، منتقدة الدول الأوروبية التي لجأت إلى تقصير المدة.

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ارتفاع الأسعار وإجراءات احترازية.. قطاع السياحة يكشف ملامح موسم العمرة الجديد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

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"الصحة العالمية" توصي بالحصول على تطعيم الإنفلونزا مع حلول موسم الشتاء

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن فيروس كورونا المستجد ينتشر بوتيرة مزعجة في بعض أجزاء نصف الكرة الشمالي، مع اقتراب حلول موسم إنفلونزا الشتاء خلال عدة شهور.

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قفزة في إصابات كورونا عربياً.. والإجمالي يتجاوز مليوناً و482 ألف حالة

سجّلت الدول العربية 14 ألفاً و375 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المُستجدّ (كوفيد-19)، ليوم 17 سبتمبر الجاري، لترتفع حصيلة المُصابين إلى مليون 482 ألفاً و189 حالة، في الوقت الذي حصد الوباء أرواح 216 حالة جديدة، لتبلغ حصيلة الوفيات 27 ألفاً و49 حالة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 6 ملايين و650 ألفا

قالت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية إن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 6 ملايين و650 ألفاً و570 شخصا.

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مسؤول أمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

قال مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ترى أن قطر دولة خليجية أخرى من المحتمل أن تكون مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى الحفاظ على الزخم الناجم عن جهودها من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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