شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تسجيل 141 حالة إيجابية جديدة بكورونا و19 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الخميس تسجيل 141 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 19 حالة جديدة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة في بيان على الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيسبوك بخروج 609 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 87158 حالة حتى مساء الخميس .

وذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى يوم الخميس هو 101641 حالة، كما تم تسجيل 5715 حالة وفاة.