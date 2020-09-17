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صرافي عدن توجه بتعليق العمل بكافة الشبكات

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 17 سبتمبر 2020

ارشيفيه

أصدرت الهيئة الإدارية لجمعية صرافي عدن، مساء اليوم الخميس، توجيهات لكافة الشبكات المصرفية في العاصمة المؤقتة، بتعليق العمل بكافة الشبكات.

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وأقرت في بلاغها ، بتوقيف الشبكات بشكل كامل من (الهوست) حتى إشعار آخر ، بحيث لا يتم تقييد أي عملية إلا بعد التوافق مع البنك المركزي اليمني، و وفقا لتوجيهاته.

 

ياتي ذلك بعد أن شهدت أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بعدن إنهيار متسارع خلال الأيام الماضية.

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