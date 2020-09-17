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شكرا لقرائتكم خبر عن صرافي عدن توجه بتعليق العمل بكافة الشبكات والان مع التفاصيل
الخميس 17 سبتمبر 2020
ارشيفيه
أصدرت الهيئة الإدارية لجمعية صرافي عدن، مساء اليوم الخميس، توجيهات لكافة الشبكات المصرفية في العاصمة المؤقتة، بتعليق العمل بكافة الشبكات.
وأقرت في بلاغها ، بتوقيف الشبكات بشكل كامل من (الهوست) حتى إشعار آخر ، بحيث لا يتم تقييد أي عملية إلا بعد التوافق مع البنك المركزي اليمني، و وفقا لتوجيهاته.
ياتي ذلك بعد أن شهدت أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بعدن إنهيار متسارع خلال الأيام الماضية.
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