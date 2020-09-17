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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم قياسي لإصابات كورونا اليومية في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية الخميس أن فرنسا سجلت عددا قياسيا من المصابين بفيروس كورونا بلغ 10593 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى إحصاء في يوم واحد منذ ظهور الوباء في البلاد.
جاءت هذه الزيادة بعد أن قررت الحكومة إتاحة فحوص كوفيد-19 بالمجان مما أحدث قفزة في حالات الفحص ومن ثم زيادة في معدلات الإصابة.
وكان أعلى رقم سابق مسجل لإصابات كورونا خلال 24 ساعة في فرنسا هو 10561 وسُجّل في 12 سبتمبر.
وقالت الوزارة إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 415481 في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 31095.
وتابعت الوزارة أنه تم إجراء نحو 1.2 مليون فحص خلال السبعة أيام الماضية. وأظهرت البيانات أن 5.4 في المئة منهم جاءت نتائجهم إيجابية.
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