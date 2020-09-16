شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:



- حصيلة الهند تتخطى خمسة ملايين إصابة -يتفشى فيروس كورونا المستجد بسرعة كبيرة في الهند حيث تخطت الحصيلة الأربعاء خمسة ملايين مصاب بعد تسجيل مليون حالة جديدة خلال 11 يوما فقط.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان البالغ 1,3 مليون نسمة، إلى 5,05 مليونا، وهي ثاني أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة التي تعد 6,6 ملايين إصابة بكوفيد-19.

- "القومية بشأن اللقاحات" -حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء من مخاطر أي "موقف قومي بشأن اللقاحات"، بينما المنافسة في العالم على أشدّها بحثا عن لقاح ضد الفيروس وسط رد أوروبي غير منسق على الأزمة الصحية.

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي إن أي "موقف قومي بشأن اللقاحات يهدد أرواحا بشرية"، في وقت تنفق الدول الكبرى مسبقا مبالغ طائلة لحجز كميات من اللقاحات التي يتم تطويرها.

- أكثر من 936 ألف وفاة في العالم، تخطت حصيلة وباء كوفيد-19 في العالم 936 ألف وفاة منذ أواخر ديسمبر.

كما تم تشخيص أكثر من 29,6 مليون إصابة.

وتسجل الولايات المتحدة أعلى حصيلة في العالم تصل إلى 195,961 وفاة، تليها البرازيل (133,119) والهند (82066) والمكسيك (71678) والمملكة المتحدة (41664).

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- إغلاق أكثر من 80 مدرسة في فرنسا وإصابات في عشر جامعات -بعد 15 يوما فقط على إعادة فتح المدارس، أغلقت 80 مدرسة في فرنسا فيما سجلت إصابات بكوفيد-19 في حوالى عشر جامعات ولا سيما كليات طب، على ما أفاد الوزيران المعنيان.

وقال وزير التربية جان ميشال بلانكيه إنه تم إغلاق ما "يقارب 0,13%" من أصل 60 ألف مدرسة في فرنسا وهي "أرقام لا تزال محدودة جدا"، فيما أفاد وزير التعليم العالي فريديريك فيدال عن رصد إصابات في حوالى عشر جامعات "معظمها على ارتباط بتجمعات خاصة".

- مدريد تتجه إلى إعادة فرض الحجر -أعلنت منطقة مدريد، بؤرة الإصابات الجديدة بوباء كوفيد-19 في إسبانيا، الأربعاء أنها تدرس إعادة فرض الحجر المنزلي في مناطق المدينة ومحيطها التي تسجل أكبر زيادة في عدد الإصابات.

وأفاد مسؤول أنه سيتم الإعلان عن "قيود على صعيد تجمع الأشخاص والتنقل بحلول نهاية الاسبوع".

- توقعات متباينة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي -رأت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في توقعاتها الاقتصادية الصادرة الأربعاء، أن الركود الاقتصادي العالمي في 2020 سيكون أدنى من التوقعات نتيجة تجاوب الدول السريع والواسع النطاق الذي أتاح الحد من الأضرار، لكن الانتعاش في 2021 سيكون أدنى مما نصت عليه التوقعات في يونيو.

وتتوقع المنظمة نموا بنسبة 5% عام 2021، بعد تراجع بنسبة 4,5% في 2020.

- خسائر بقيمة 460 مليار دولار للسياحة -تكبد القطاع السياحي خسائر بقيمة 460 مليار دولار في النصف الأول من السنة نتيجة تراجع عدد السياح الأجانب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق تقديرات المنظمة العالمية للسياحة.

وتسجل هذه الخسائر نتيجة انهيار عدد السياح الأجانب بنسبة 65% وسط تدابير إغلاق الحدود والقيود المفروضة على السفر والمسافرين.

- خسائر فادحة لكرة القدم -تواجه رياضة كرة القدم في العالم خسائر قد تصل إلى 14 مليار دولار جراء وباء كوفد-19 وما تسبب به من بلبلة في جداول المباريات وإخلاء الملاعب من الجمهور وخسائر على مستوى حقوق البث التلفزيوني، وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).