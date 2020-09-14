مدير “نيتفليكس”: السعودية منعت برنامجا عن خاشقجي وسمحت بعرض مشاهد الجنس

فضح المدير التنفيذي لشركة نيتفلكس العالمية، ريد هاستينغز، السعودية، بعد أن قال إنها سمحت بعرض أفلام الشذوذ والخلاعة وتعليم الجنس، مقابل حذف حلقة من حوار تضمنت انتقادات لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بخصوص جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وصرح هاستينغز في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” أمس الأحد، أن نيتفليكس، قررت قبل عامين، عدم بث حلقة من البرنامج الحواري الشعبي” باترويت آكت” ، الذي انتقد بن سلمان، وذلك استجابة لطلب من الحكومة السعودية التي زعمت أن البرنامج ينتهك قوانين البلاد، وتم عرضها على يوتوب فقط وليس على شبكة التدفق العالمية.

وفي المقابل يقول هاستينغز إن السعودية وافقت على عرض برامج معروفة بالمشاهد الإباحية، بما في ذلك مسلسل “كوير آي” الذين يتناول مشاكل عامة للمثليين جنسيا، والمسلسل الكوميدي “تعليم الجنس” الذي يحتوي على مشاهد إباحية، ومسلسل “اورانج إز ذا نيو بلاك” وهو مسلسل معروف يضم العشرات من اللقطات الإباحية داخل سجن للنساء.

وبعد تناقل تصريحات المدير التنفيدي لنيتفليكس، وجدت السعودية نفسها في ورطة وموضع انتقاد كونها سمحت بالجنس في السلسلات، خوفا على سمعة ولي العهد.