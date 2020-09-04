الناتو يعرب عن قلقه ازاء الوضع في شرق البحر المتوسط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الامين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ

اعرب الامين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم الاربعاء عن قلقه ازاء الوضع في شرق البحر المتوسط حيث تتصاعد التوترات بين اليونان وتركيا بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز.

وقال شتولتنبرغ في تصريحات صحفية قبل اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الاوروبي في برلين "ما نحتاجه هو وقف التصعيد والحوار.".

وأضاف "لقد كانت كل من تركيا واليونان حليف مهم في الناتو لسنوات عديدة ونحن بحاجة الى ايجاد طريقة لحل الوضع في شرق البحر الابيض المتوسط على اساس روح تضامن الحلفاء والقانون الدولي".

وأعرب الامين العام لحلف شمال الاطلسي عن الترحيب بجهود ألمانيا للوساطة وايجاد سبيل للمضي قدما في هذا الصدد.

Advertisements

وحول المواضيع التي ستناقش في الاجتماع قال ستولتنبرغ انه سيطلع وزراء الاتحاد الاوروبي على آخر التطورات بشأن وجود الناتو في أفغانستان مؤكدا التزام الحلف بوجوده هناك كونها أفضل طريقة لدعم جهود السلام.

كما أشار إلى انه سيطلع الوزراء ايضا على كيفية قيام الناتو بتعزيز وجوده في العراق من خلال تدريب القوات المحلية وقوات الأمن وبناء القدرات المحلية "التي هي افضل طريقة" لمنع عودة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).