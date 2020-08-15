سجل مركز رصد الزلازل، اليوم السبت 15 أوت 2020، هزة أرضية بشدة 3.4 درجة ضربت ولاية وهران الجزائرية. وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت الهزة الأرضية على الساعة 9 و18 دقيقة. Advertisements وحدد مركز الهزة على بعد 10 كلم جنوب شرق بطيوة بولاية وهران. جدير بالذكر أن هذه الهزة تعتبر الثالثة خلال أيام .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر / هزة أرضيّة ثالثة خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.