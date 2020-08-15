بسبب كورونا.. هولندا تُحذر من السفر إلى إسبانيا وفرنسا وبلجيكا

أصدرت هولندا تحذيرات جديدة متعلقة بفيروس كورونا للأشخاص المسافرين إلى إسبانيا وفرنسا وبلجيكا.
وذكرت وكالة أنباء "إيه إن بي" أن السلطات الهولندية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى أماكن من بينها باريس والمنطقة المحيطة بمرسيليا وبروكسل وإبيزا ومايوركا.
ومن المقرر أن تدخل تحذيرات السفر الجديدة حيز التنفيذ في منتصف الليل اليوم (2200 بتوقيت جرينتش).
وأضاف التقرير أن الأشخاص المسافرين إلى هولندا من الدول الثلاث سيخضعون للحجر الصحي في المنزل لمدة أسبوعين.
وتأتي التحذيرات استجابة للارتفاع الجديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تلك الدول.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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