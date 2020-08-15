رئيس بيلاروسيا: لسنا في حاجة إلى أي حكومات أجنبية لتسوية أوضاعنا

رفض الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بشدة مبادرات تقدمت بها عدة دول للتوسط من أجل تسوية الوضع في البلاد التي تمر بموجة اضطرابات اجتماعية بعد انتخابات الرئاسة.

وقال لوكاشينكو، أثناء اجتماع لمركز الإدارة الاستراتيجية في وزارة الدفاع البيلاروسية، السبت، إننا: "لدينا حكومة طبيعية تم تشكيلها بموجب الدستور، ولسنا في حاجة إلى أي حكومات أجنبية وأي وسطاء".

وشدد الرئيس، على أن بيلاروسيا لا تحتاج إلى أي حكومة أخرى للسيطرة على الوضع وإدارة البلاد، موجها حديثه لقادة الدول قائلا: "اهتموا بالمشاكل الخاصة بكم".

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وحمل لوكاشينكو، مجددا قوى تخريبية المسئولية عن زعزعة الوضع في البلاد، مشيرا إلى أن هذه الجهود امتدت اليوم إلى المنشآت الصناعية، مضيفا: "أن هذه المساعي

لن تنجح، ولن نسلم دولتنا إلى أي أحد، وسنحتفظ بالسيطرة على الوضع".

وشدد على ضرورة أن تكون بيلاروسيا، لكونها واقعة في وسط أوروبا، مستعدة دوما للرد على أي تحديات.

تأتي هذه التصريحات في وقت تمر فيه بيلاروسيا بموجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات معارضة واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو، الذي يقود البلاد منذ عام 1994، فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من الشهر الجاري.