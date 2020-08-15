تونس تُسجل 120 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة التونسية، تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، وهو أعلى رقم خلال 24 ساعة منذ مارس الماضي. وأوضحت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية كشفت عن 116 إصابة جديدة محلية إلى جانب أربع إصابات وافدة Advertisements من الخارج، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد منذ تسجيل أولى الاصابات في مارس الماضي. من الخارج، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد منذ تسجيل أولى الاصابات في مارس الماضي. وشهدت تونس بحسب آخر تحديث 1327 حالة شفاء و54 حالة وفاة و642 حالة ما تزال حاملة للفيروس وهي موضع متابعة صحية من بينها 24 حالة ترقد في المستشفيات. تزال حاملة للفيروس وهي موضع متابعة صحية من بينها 24 حالة ترقد في المستشفيات. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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