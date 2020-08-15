أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، اليوم السبت، بإرسال مساعدات طبية وإمدادات غذائية عاجلة إلى الشعب السوداني الشقيق لدعم جهود جمهورية السودان في مكافحة جائحة (كوفيد-19) والحد من انتشارها وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على الوقوف إلى جانب الأشقاءفي مختلف المواقف الصعبة ومد يد العون لهم للتغلب على المحن التي قد تمر بها الشعوب.
وأمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بإرسال شحنة مساعدات طبية وغذائية مماثلة إلى نيجيريا لمساعدة الكوادر الطبية بها على القيامبدورها على أكمل وجه ومساعدة المصابين بالفيروس، في تأكيد واضح على تضامن الإمارات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات التي تتطلب تضافر الجهود كافة للتخفيف من آثارها.
وشملت المساعدات، التي تم نقلها من مستودعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، 14 طنًا من المواد والمستلزمات الطبية العاجلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد و20 طنًا من الإمدادات الغذائية الضرورية للمساهمة في دعم الشعبين الصديقين على تجاوز هذه الأزمة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تُرسل مساعدات طبية عاجلة إلى السودان ونيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.