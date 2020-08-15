الإمارات تُرسل مساعدات طبية عاجلة إلى السودان ونيجيريا

أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، اليوم السبت، بإرسال مساعدات طبية وإمدادات غذائية عاجلة إلى الشعب السوداني الشقيق لدعم جهود جمهورية السودان في مكافحة جائحة (كوفيد-19) والحد من انتشارها وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على الوقوف إلى جانب الأشقاء

في مختلف المواقف الصعبة ومد يد العون لهم للتغلب على المحن التي قد تمر بها الشعوب.

وأمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بإرسال شحنة مساعدات طبية وغذائية مماثلة إلى نيجيريا لمساعدة الكوادر الطبية بها على القيام

بدورها على أكمل وجه ومساعدة المصابين بالفيروس، في تأكيد واضح على تضامن الإمارات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات التي تتطلب تضافر الجهود كافة للتخفيف من آثارها.

وشملت المساعدات، التي تم نقلها من مستودعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، 14 طنًا من المواد والمستلزمات الطبية العاجلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد و20 طنًا من الإمدادات الغذائية الضرورية للمساهمة في دعم الشعبين الصديقين على تجاوز هذه الأزمة العالمية.