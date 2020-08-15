سنغافورة تُسجل 81 إصابة جديدة بكورونا

سجلت سنغافورة 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 55 ألفاً و661 حالة.
و16 حالة وافدة، أما الإصابات الأخرى فهي لعاملين مهاجرين يقيمون في سكن العمال الأجانب.
وذكرت وزارة الصحة السنغافورية، وفقا لصحيفة (توداي) السنغافورية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أنه من بين الإصابات الجديدة، 3 حالات محلية،
وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الوفيات بسبب المرض استقرت عند 27 حالة، بينما توفي 15شخصا ثبتت إصابتهم بكورونا لأسباب أخرى بينما تعافى حتى الآن 51043 مريضا من الفيروس.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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