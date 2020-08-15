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سنغافورة تُسجل 81 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت سنغافورة 81 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 55 ألفاً و661 حالة.


وذكرت وزارة الصحة السنغافورية، وفقا لصحيفة (توداي) السنغافورية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أنه من بين الإصابات الجديدة، 3 حالات محلية،

و16 حالة وافدة، أما الإصابات الأخرى فهي لعاملين مهاجرين يقيمون في سكن العمال الأجانب.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الوفيات بسبب المرض استقرت عند 27 حالة، بينما توفي 15

شخصا ثبتت إصابتهم بكورونا لأسباب أخرى بينما تعافى حتى الآن 51043 مريضا من الفيروس.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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