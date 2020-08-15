شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة.. مذكرة تكشف اختطاف قطر للمواطنة اليمنية حياة البيضاني والان نبدء بالتفاصيل
كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن أن المذكرة التي استخدمتها السلطات القطرية لتبرير جريمة الاختطاف والترحيل القسري للمواطنة حياة البيضاني، تؤكد محاولتها تسليم الأم وطفلها لأسرتها التي هددتها بالقتل بناء على طلب من مليشيا الحوثي، وتعريض حياتهما للخطر، في تجاوز لقوانين حقوق الأنسان واتفاقية اللجوء التي وقعت عليها قطر.
وتابع عبر "تويتر": "ما كشفت عنه المذكرة من تواصل بين الحكومة القطرية ومليشيا الحوثي المدعومة من ايران، والتعامل معها دون اعتبار لوضعها غير الدستوري، تجاوز لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وتجاهل لتضحيات اليمنيين المتواصلة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب".
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