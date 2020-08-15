شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثتين وأشلاء لأحد ضحايا انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه، في بيان اليوم، أنّ "فرق البحث والإنقاذ التابعة للجيش تمكّنت، بالتعاون مع فرق فوج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني، من انتشال جثتين وأشلاء لأحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف البيان: "إلى ذلك تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها بحثاً عن مزيد من المفقودين".