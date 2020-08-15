بلال نوالي – صحافي متدرب
بعد فتح المجال الجوي بجمهورية الكونغو الديموقراطية، اليوم السبت، وبعد مجموعة من المحاولات مع مختلف المتداخلين، نجح نادي الرجاء الرياضي في تأمين رحلة عودة لاعبيه الدوليين بين مالانغو و فابريس نغوما.
وكشف مصدر جيد الإطلاع أن مالانغو ونغوما سيشدان الرحال من كينشاسا في اتجاه الدار البيضاء عبر رحلة جوية تربط كينشاسا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبيبا ثم الوصول إلى العاصمة الايفوارية أبيدجان مساء يوم 16 من الشهر الجاري قبل الإقلاع مجددا في اتجاه مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء يوم 18.
وكثف مسؤولو فريق الرجاء الرياضي مجهوداتهم من أجل تأمين عودة الثنائي العالق بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” وذلك بهدف الاستفادة من خدماتهما خلال ما تبقى من منافسات البطولة الاحترافية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء “ينجح” في تأمين عودة مالانغو ونغوما بعد غياب فرضته تداعيات “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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