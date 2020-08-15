الرياضة النيابية: لسنا معنيين بقضية وزير الشباب السابق

وانتشرت انباء وتقارير تفيد بان رياض، اصبح مالكاً لشركة طيران كبرى في تركيا.

وذكرت اللجنة في بيان ان "بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا يتعلق بوزير الشباب والرياضة السابق احمد رياض العبيدي يفيد بامتلاكه اسهم بشركة للطيران واسطول طائرات خاصة بملايين الدولارات".



واضافت ان "لجنة الشباب و الرياضة في مجلس النواب تود أن توضح بأن دورها الرقابي يركز على متابعة عمل الوزير أثناء توليه مهامه في وزارة الشباب والرياضة الى جانب متابعة المسؤولين عن المؤسسات الرياضية والشبابية خلال فترة عملهم وفي حال وجود شبهات فساد أثناء توليهم المسؤلية فان اللجنة لن تدخر جهدا في أداء دورها بمتابعة هذه الشبهات والكشف عن مرتكبيها ومتابعة التحقيق لحين احالتهم الى القضاء".

واشارت اللجنة الى إن "ما يتم تداوله بشأن السيد وزير الشباب والرياضة السابق مرتبط زمنيا وفق ما صرح به شخصيا بفترة مابعد خروجه من منصبه الوزاري وبالتالي فان اي اتهام يوجه له سيقع على عاتق هيئة النزاهة والقضاء وهي الجهة المعنية بمتابعة هذه المواضيع والتحقيق فيها وعليه فان لجنة الشباب والرياضة غير معنية بأي قضية تخص اي مسؤول بعد مغادرته المنصب".



واكدت اللجنة "حرصها التام على اداء دورها في خدمة الشباب والرياضة والاسهام بالحد من تفشي الفساد بكل أشكاله من خلال الدور الرقابي والتشريعي المناط بها".