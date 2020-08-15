شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعزل مدينة الرمثا بسبب تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن العميد مازن الفراية، قرار عزل لواء الرمثا عن بقية ألوية محافظة إربد ومحافظات المملكة اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين المقبل حتى يسمح الوضع الوبائي في اللواء برفع حالة العزل، حسبما أفادت وكالة أنباء "بترا" الأردنية.

وقال الفراية إن القرار جاء على ضوء المؤشرات المقلقة لتطور الحالة الوبائية، والمتمثلة بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19-) خاصة في لواء الرمثا.

وأضاف الفراية في مؤتمر صحفي مشترك اليوم في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن ساعات حظر التجول داخل اللواء ستبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مع استمرار حرية الحركة ونشاطات المنشآت في اللواء ضمن الساعات المسموح العمل بها والحركة.