تفاصيل المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني شبكة الإنترنت.

وقد تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 22/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:

الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر 30855

الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16665

الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر 102165

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