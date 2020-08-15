«بعد ساعتين من انهيار العقار» .. تسليم الأسر المتضررة في إنهيار عقار قصر النيل وحدات سكنية مجهزة ومزودة بالأجهزة الكهربائية

في استجابة سريعة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تسلمت الأسر المتضررة من انهيار العقار 50 شارع قصر النيل، وحداتهم السكنية بالاسمرات بعد ساعتين من انهيار العقار المذكور.

انتقلت الأسر المتضررة، للوحدات السكنية المجهزة بالكامل والمزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة.

وعبرت الأسر عن تقديرها للخطوات السريعة التي اتخذتها الدولة لتسكينهم بعد أن أصبحوا بلا مأوى، مؤكدين أن الدولة وعلى رأسها القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا لتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها والوقوف بجانبهم خاصة في الأزمات .

Advertisements

وأسفرت عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن، عن إنقاذ ١٤ شخصا وإسعاف اثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر.

وانهار منذ قليل العقار رقم ٥٠ بشارع قصر العيني، وشمل العقار عددا من الشركات منهم شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

وأكدت محافظة القاهرة، أن العقار رقم ٥٠ بشارع قصر النيل المنهار كان على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من أرضي و4 أدوار وتم فصل كافة المرافق.

ووصل اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، ليشرف على عمليات الإنقاذ بالعقار رقم ٥٠ قصر النيل المنهار، وانتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الفور لموقع العقار.