أتى حريق اليوم السبت، على مساحات من غابة سيدي عبد الحميد التابعة لإقليم شفشاون.
وكشف شهود عيان لـ”اليوم 24″ أن أعمدة الدخان تصاعدت بشكل كثيف من الغابة التابعة للمنتزه الوطني تلسمطان.
واستنفر الحريق عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات، التي حضرت إلى عين المكان، وعملت على تطويق مكان الحريق من أجل السيطرة عليه.
ولم تعرف إلى حدود اللحظة الأسباب الحقيقية، لاندلاع الحريق، ولا المساحة التي أتى عليها.
ومن المرجح أن تكون رياح قوية وراء اندلاع الحريق، الذي أتى على مساحات من غابة سيدي الحميد.
وباشرت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية، إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق في إحدى غابات شفشاون يستنفر عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.