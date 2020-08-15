حريق في إحدى غابات شفشاون يستنفر عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية

أتى حريق اليوم السبت، على مساحات من غابة سيدي عبد الحميد التابعة لإقليم شفشاون.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم 24″ أن أعمدة الدخان تصاعدت بشكل كثيف من الغابة التابعة للمنتزه الوطني تلسمطان.

واستنفر الحريق عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات، التي حضرت إلى عين المكان، وعملت على تطويق مكان الحريق من أجل السيطرة عليه.

Advertisements

ولم تعرف إلى حدود اللحظة الأسباب الحقيقية، لاندلاع الحريق، ولا المساحة التي أتى عليها.

ومن المرجح أن تكون رياح قوية وراء اندلاع الحريق، الذي أتى على مساحات من غابة سيدي الحميد.

وباشرت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية، إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الحريق.