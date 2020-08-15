شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي يعلن إسقاط عدد من الطائرات المفخخة في الأجواء اليمنية والان مع التفاصيل

السبت 15 أغسطس 2020 أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، إسقاط طائرات (مفخخة) بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار قامت مليشيا الحوثي الانقلابية بإطلاقها من العاصمة صنعاء، حيث تم اعتراضها وتدميرها في الداخل اليمني

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