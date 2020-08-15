شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: إصابة 3.23 مليون ووفاة 105 آلاف بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أفادت بيانات مجمعة بأن عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد19-) في البرازيل وصل إلى 23ر3 مليون حتى الساعة السابعة والنصف بتوقيت ساو باولو من صباح اليوم السبت .

وأشارت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدد الوفيات في البلاد هو 105 آلاف و490 بينما تعافى 62ر2 مليون من كوفيد.19-

ومر نحو 24 أسبوعا منذ الاعلان عن تسجيل أول حالة بالفيروس في البرازيل.