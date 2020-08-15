الممرضون يرفضون منحة الوزارة ويستعدون للاحتجاج.. 235 منهم أصيبوا بكورونا

عبرت حركة الممرضين وتقنيي الصحة عن رفضها التام للمنحة “المهزلة” التي تنوي الوزارة الوصية صرفها كتحفيز للأطر الصحية العاملة في مكافحة وباء كورونا، مؤكدة طلبها بإعادة النظر في منظومة التعويض عن الأخطار المهنية بتحقيق الإنصاف بين الأطباء والممرضين والتقنيين.

وأشارت الحركة في بيان لمكتبها الوطني، توصل به اليوم 24، إلى أن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة قد قدمت تضحيات جسام في محاربة الجائحة، مسجلة إصابة ما لا يقل عن 235 شخصا من أفرادها، في حين “تتكتم الوزارة الوصية على العدد الإجمالي للإصابات” يقول البيان.

وأكدت الحكرة رفضها التام للمنحة التي أقرتها الوزارة للأطر الصحية، مشددة على أنها لن تقبل أي تحفيز لا يشمل إعادة النظر في منظومة التعويض، وذلك بتحقيق “الإنصاف والإستحقاق” بما يتماشى مع جسامة الأخطار المتنوعة التي يتعرض لها الممرضون وتقنيو الصحة.

كما حذرت الحركة الوزارة من محاولة تعويم وتقزيم الملف المطلبي الشامل لهذه الفئة، مشددة على ما تضمنه من مطالب لاسيما إحداث هيئة وطنية للممرضين والتقنيين، وإخراج مصنف الكفااءات والمهن، والتعجيل بتوظيف الممرضين والتقنيين دون تعاقد، وإنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535، ومراجعة شروط الترقي، فضلا عن الإنصاف في التعويض عن الاخطار.

ودفاعا عن هذه المطالب قررت الحكرة العودة بوقفات إحتجاجية إقليمية وجهوية، وذلك بكل من يومي 19 غشت و27 من الشهر ذاته، مع الإستمرار في حمل الشارات الإحتجاجية.