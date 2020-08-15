فريق FBI يتجه إلى بيروت للمشاركة في تحقيقات المرفأ



أكد وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، اليوم السبت، أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (أف.بي.آي) سيصل إلى بيروت نهاية هذا الأسبوع، للمشاركة في التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم عن هيل قوله خلال زيارة موقع مرفأ بيروت لتفقد الأضرار الناجمة عن الانفجار، ترافقه سفيرة الولايات المتحدة لدي بيروت، دوروثي شيا، إن مشاركة فريق "أف.بي.آي" ينبع من الحرص على توفير أجوبة شفافة للبنانيين.

وشدد هيل على "ضرورة سيطرة الدولة على الحدود والمرافق الرسمية كمرفأ بيروت لضمان سيادة البلد"، مشيرا إلى أنه اختار زيارة المرفأ ليرى الاضرار بالعين المجردة.

ووصل هيل إلى بيروت أمس الأول الخميس في زيارة للبنان يختتمها اليوم، للاطلاع عن الأضرار الناجمة عن انفجار الرابع من آب/ أغسطس.

يشار إلى أن الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت أسفر عن 171قتيلا وإصابة نحو ستة الاف آخرين، وخلف دمارا هائلا في المرفأ والمباني المحيطة به، كما أدى إلى تشريد نحو 300 ألفا من سكان العاصمة للبنانية.

