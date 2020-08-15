مطار القاهرة يبدأ في تنفيذ حظر دخول الأجانب بدون تحليل "بي سي ار"



بدأت سلطات مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بحظر دخول القادمين إلى مصر بدون حصولهم على تحليل "بي سي ار" قبل وصولهم إلى مصر بـ 72 ساعة يفيد خلوهم من فيروس كورونا .

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة " كانت رحلة الخطوط الجوية اليونانية رقم 930 والقادمة من أثينا أول الرحلات التي تم تطبيق القرار الجديد على ركابها وهى من طراز إيرباص 321 وعليها 160 راكباً معظمهم من المصريين حيث تم تطبيق القرار الجديد على الركاب الأجانب".

وجاء التنفيذ بعد مهلة اكثر من أسبوع طلبها الطيار محمد منار وزير الطيران المدني من رئيس الوزراء حيث تم تأجيل تنفيذ القرار الذى نشر في الجريدة الرسمية قبل أكثر من أسبوع وذلك لإعطاء شركات الطيران العاملة بمطارات مصر الفرصة لتنبيه ركابها بالحصول على تحليل "بي سي ار" قبل 72 ساعة من وصولهم يفيد خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

ويسري القرار على الأجانب فقط (غير حاملي الجنسية المصرية)، كما يستثنى من القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك ركاب الترانزيت المتوجهين إلى تلك المطارات عبر مطار القاهرة .



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